Rieti: Coldiretti, al via raccolta del tabacco per il progetto "Kentucky" (3)

- "Il primo contratto di coltivazione - aggiunge Risolo - è stato firmato la scorsa primavera nel corso di un incontro per definire la strategia di azione promosso dalla nostra federazione provinciale, che ne ha preso parte insieme ad Ont e il Comune di Rieti. Proprio la presenza di Ont dimostra che si tratta di un progetto che rappresenta un volano per l'economia, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale". La base associativa di Ont è rappresentata da Cooperative ed Aziende agricole di Produttori di tabacco, tra cui Compagnia Agricola Sabina, impegnati nella coltivazione dei più importanti gruppi varietali. Attualmente rappresenta circa il 50 per cento della produzione tabacchicola nazionale ed è presente nelle Regioni Campania, Umbria, Toscana, Veneto e Lazio. Ont aderisce a Unitab Europa, organizzazione dei tabacchicoltori europei. (Com)