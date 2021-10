Medio Oriente: Siria, primo colloquio tra Assad e Abdullah II dall’inizio del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha ricevuto quest’oggi una telefonata dal presidente siriano, Bashar al Assad, nel primo colloquio ufficiale tra i due leader dall’inizio del conflitto in Siria nel 2011. Lo riferisce il Palazzo reale di Amman in una nota. L’agenzia di stampa ufficiale giordana “Petra” spiega che i colloqui hanno riguardato “i legami bilaterali e mezzi per rafforzare la cooperazione”. Durante la conversazione telefonica, il sovrano hashemita ha ribadito “il sostegno della Giordania agli sforzi per salvaguardare la sovranità, la stabilità, l'integrità territoriale e l'unità della sua gente della Siria”. L’agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana”, da parte sua, scrive che Assad e Abdullah II hanno “discusso delle relazioni bilaterali e del rafforzamento della cooperazione congiunta a beneficio dei due Paesi e popoli fratelli”. (segue) (Res)