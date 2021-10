Medio Oriente: Siria, primo colloquio tra Assad e Abdullah II dall’inizio del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio odierno avviene mentre sulla stampa araba circola un presunto documento “segreto” della Giordania per un "nuovo approccio" per trattare con il governo siriano del presidente Assad. Il documento include una serie di misure per ottenere un graduale cambio nel comportamento di Damasco, con l’obiettivo di arrivare al ritiro di tutte le forze straniere dal Paese arabo devastato dalla guerra, pur riconoscendo i "legittimi interessi" della Russia. Un alto funzionario occidentale, che ha letto il documento, ha confermato al quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat” che la proposta è stata discussa dai leader arabi, incluso il re di Giordania Abdullah II, e portata all’attenzione dei presidenti di Russia e Stati Uniti, rispettivamente Joe Biden e Vladimir Putin. Secondo le fonti del giornale di proprietà saudita, la Giordania è stata incoraggiata a proseguire suoi i sforzi in Siria dopo aver ricevuto il sostegno di Washington al progetto per l'estensione dei gasdotti attraverso la Siria, l'Egitto e i propri territori fino al Libano. Il sovrano hashemita ha inoltre ricevuto la promessa di non subire sanzioni Usa per intrattenere rapporti con Damasco. (segue) (Res)