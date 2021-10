Taiwan: Usa, preoccupazione per attività militari “provocatorie” di Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il governo di Taiwan aveva denunciato l’incursione di 38 aerei dell'aeronautica militare cinese nella sua Adiz. “Il 1 ottobre non è stato un buon giorno. L’aeronautica cinese (Plaaf) ha fatto volare 38 aerei nell’Adiz di Taiwan, il maggior numero mai registrato. Minaccioso? Certo. È strano che la Cina non si preoccupi più di fingere scuse”, ha scritto il ministero degli Esteri di Taiwan sul suo account Twitter. Lo scorso 24 settembre il ministero della Difesa dell'isola aveva annunciato il rilevamento di 24 aerei militari nell'angolo sud-ovest dell'Adiz. Pechino considera l'isola come parte del suo territorio nonostante Taipei si proclami indipendente sin dalla fine della guerra civile cinese nel 1949, e si impegna a portare l'isola sotto il suo controllo con ogni mezzo necessario, inclusa l'acquisizione militare. (Nys)