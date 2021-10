Afghanistan: stampa russa, 8 morti e 20 feriti nell'esplosione nel centro di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe di almeno otto morti e 20 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuto oggi tra la folla all'ingresso di una moschea nel centro di Kabul. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". In precedenza un portavoce dei talebani aveva parlato di "numerose vittime" in un'esplosione che aveva preso di mira i cancelli della moschea di Eidgah, dove si stava svolgendo un servizio funebre per la madre di Zabihullah Muhajid, principale portavoce dei talebani. Le prime ricostruzioni sui social media hanno descritto una grande esplosione, seguita dall'arrivo in massa delle ambulanze. Al momento non risulta alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per quello che sembrerebbe un attacco terroristico. (Res)