Afghanistan: esplosione a Kabul, tre persone arrestate

- Tre persone sono state arrestate in relazione nell'esplosione avvenuta all'ingresso di una moschea nel centro di Kabul. Lo ha detto l portavoce del ministero dell'Interno del governo talebano, Saeed Khosti. Fonti dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno riferito all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che il bilancio delle vittime è saluto a 12 morti e 32 feriti. Almeno quattro persone sono state ricoverate nell’ambulatorio chirurgico di Emergency nella capitale dell'Afghanistan, secondo quanto riferito dalla stessa associazione umanitaria italiana via Twitter. I funzionari del ministero dell'Interno affermano che l'incidente è stato causato da un'esplosione di una bomba. In precedenza un portavoce dei talebani aveva parlato di "numerose vittime" in un'esplosione che aveva preso di mira i cancelli della moschea di Eidgah, dove si stava svolgendo un servizio funebre per la madre di Zabihullah Muhajid, principale portavoce dei talebani. Le prime ricostruzioni sui social media hanno descritto una grande esplosione, seguita dall'arrivo in massa delle ambulanze. Al momento non risulta alcuna rivendicazione di responsabilità per quello che sembrerebbe essere un attacco terroristico che potrebbe portare la firma dello Stato islamico. (Rum)