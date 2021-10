Germania-Usa: Blinken, Berlino è stretto alleato nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono fieri di chiamare la Germania uno stretto alleato nella Nato. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, nel suo messaggio in occasione del 31mo anniversario della riunificazione della Germania. "Insieme siamo impegnati a far avanzare la democrazia, la libertà, il commercio, lo stato di diritto, la sicurezza e la prosperità nelle nostre nazioni e ne mondo", ha dichiarato Blinken citato da una nota del Dipartimento di Stato Usa, ricordando il suo viaggio in Germania nel mese di settembre durante il quale ha elogiato la cooperazione con Berlino nelle operazioni per l'evacuazione dall'Afghanistan. "Questo atto straordinario e storico non sarà mai dimenticato", ha detto. (Res)