Clima: Grande imam di Al Azhar a Roma per l’incontro "Fede e Scienza: verso la COP26"

- Il Grande imam di Al Azhar, lo sceicco Ahmed Al Tayeb, è atteso oggi a Roma per partecipare all’incontro “Fede e Scienza: verso la COP26”, che riunisce leader religiosi e scienziati attorno ad un Appello rivolto ai partecipanti alla COP26, la conferenza sul clima co-organizzata da Regno Unito e Italia. Il religioso egiziano di Al Azhar, tra le principali autorità dell'Islam sunnita, ha voluto essere presente nonostante i problemi alla schiena che lo hanno costretto al ricovero in un centro specializzato in Germania. L'incontro, previsto in Vaticano e a Roma domani, 4 ottobre 2021, vedrà la partecipazione di leader religiosi e scienziati che insieme affronteranno il tema del cambiamento climatico e la necessità di un impegno globale per la cura del creato. La Sala stampa vaticana riferisce che "da inizio anno i leader religiosi e gli scienziati hanno potuto condividere con incontri mensili virtuali, le loro preoccupazioni e i loro auspici verso una maggiore responsabilità per il pianeta e per il cambiamento climatico". Le sessioni hanno dato luogo ad un Appello congiunto che verrà firmato domani mattina dai leader religiosi durante l’incontro in Vaticano. Il documento verrà consegnato da Papa Francesco nelle mani di Alok Kumar Sharma, presidente designato della COP26, e di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia. L'evento di domani prenderà il via in Vaticano, con il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ad accogliere i partecipanti. Seguirà una lettura del sommario dell'Appello alla COP26 da parte dei leader religiosi e dei loro rappresentanti. Dopo un momento di preghiera silenziosa e di saluto del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, due rappresentanti dell'evento “Youth4Climate” dal 28 al 30 settembre a Milano, Italia, presenteranno l'appello ai leader religiosi. L’appello sarà rivolto ai partecipanti della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma dal primo al 12 novembre a Glasgow, in Scozia.(Cae)