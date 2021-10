Milano: salgono a 8 le vittime dell'aereo precipitato a San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito a ulteriori verifiche da parte delle forze dell'ordine, sarebbero 8 le persone che si trovavano a bordo dell'aereo al momento dello schianto a San Donato. Non c'è stato nulla da fare né per il pilota né per i 7 passeggeri, che sono tutti morti sul colpo durante l'impatto. Al momento è in corso l'identificazione delle vittime, che risulta essere piuttosto complessa per via delle condizioni dei corpi. Nonostante il velivolo abbia colpito una parte di un edificio e alcune auto parcheggiate, non sembrerebbero esserci altre persone coinvolte oltre chi si trovava a bordo. (Rem)