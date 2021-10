Migranti: Libia, premier Dabaiba chiede maggiore cura per le persone detenute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Direzione per la lotta alla migrazione illegale, almeno 4.000 persone, tra cui donne e bambini, sono state arrestate durante l’operazione di sicurezza. Il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale libico (Gun) ha parlato di una “grande campagna contro i trafficanti di droga e contro i migranti irregolari nel sobborgo di Gargaresh. Il primo ministro Dabaiba aveva inizialmente elogiato su Twitter la campagna di sicurezza, dichiarando che non permetterà un’altra guerra contro i suoi giovani, aggiungendo che “i criminali saranno presi di mira in tutte le regioni” del Paese. Oggi, il presidente del Consiglio ha chiesto un maggiore coordinamento tra i ministeri dell'Interno e della Giustizia nell'aggiornamento del sistema legislativo relativo al dossier migranti. Infine, Dabaiba ha sottolineato che il ministero del Lavoro e della riabilitazione dovrebbe regolamentare i lavoratori espatriati, dato che “molti detenuti sono venuti in Libia per lavorare”, riferisce una nota dell'Ufficio informazioni del primo ministro. (Lit)