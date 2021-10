Consumi: Coldiretti, stop al pesce fresco nel Tirreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop al pesce fresco nell’alto Tirreno per l’avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana nel tratto tra Livorno e Imperia. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell’entrata in atto del provvedimento che dal 4 ottobre fino al 2 novembre impedirà l’uscita in mare dei pescherecci nel tratto dalla Toscana alla Liguria, mentre il 5 ottobre tornano all’opera le marinerie della costa che va da Brindisi a Napoli fino a Gaeta. Il fermo cade quest’anno in un momento difficile - denuncia Coldiretti Impresapesca in una nota - poiché il blocco dell’attività va a sommarsi all’aumento drastico della riduzione delle giornate di pesca imposta dalla normativa europea, per le imbarcazioni operanti a strascico. Le giornate di effettiva operatività a mare sono scese per alcuni segmenti di flotta, per i segmenti di maggiore tonnellaggio, a circa 140 all’anno, rendendo non più sostenibile l’attività di pesca considerata anche l’assenza di un efficace sistema di ammortizzatori e di valide politiche di mercato capaci di compensare le interruzioni. (segue) (Com)