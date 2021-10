Consumi: Coldiretti, stop al pesce fresco nel Tirreno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle problematiche strutturali del settore si aggiungono quelle causate dalla pandemia con un crack da 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, senza dimenticare l’aggravio di costi per garantire il rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza a bordo delle imbarcazioni. Se si considerano anche gli effetti combinati del surriscaldamento i cambiamenti climatici, delle importazioni selvagge di prodotto straniero e di una burocrazia sempre più asfissiante, il risultato - conclude Coldiretti Impresapesca - è la perdita nello spazio di un trentennio del 33 per cento delle imprese e di 18.000 posti di lavoro, con la flotta ridotta ad appena 12 mila unità e con una vetusta età media del naviglio di circa 36 anni. (Com)