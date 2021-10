Mali: ucciso un militare egiziano della missione Onu Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare egiziano delle forze di pace delle Nazioni Unite Minusma è morto in Mali dopo l'esplosione di un ordigno esplosivo durante lo svolgimento di una missione. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa su Facebook, aggiungendo che le Forze armate piangono il "martire" e offrono le proprie sincere condoglianze alla sua famiglia. “Tutte le misure necessarie vengono prese in coordinamento con le Nazioni Unite”, ha affermato Abdel Hafez, aggiungendo che i militari egiziani “continuano il loro ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nella piena convinzione dell'importanza della pace e dell'eliminazione del terrorismo sotto la guida delle Nazioni Unite”. (Res)