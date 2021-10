Francia: Eliseo, imprenditore Tapie è stato ispirazione per generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambizione, l'energia e l'entusiasmo di Bernard Tapie sono stati "fonte di ispirazione per generazioni di francesi". E' quanto dichiarano il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, secondo un comunicato dell'Eliseo per commentare la morte dell'imprenditore oggi a 78 anni. "Quest'uomo, che aveva uno spirito combattivo in grado di spostare le montagne e conquistare la luna, non ha mai deposto le armi e ha combattuto una battaglia contro il cancro fino ai suoi ultimi istanti", si legge nella dichiarazione dell'Eliseo. "Imprenditore e politico, grande figura dello sport, della cultura e dei media", prosegue la nota della presidenza francese, Tapie "era affascinante perché scavalcava tutti gli ostacoli sulla sua strada verso il successo". Malato dal 2017, Tapie è stato tra le altre cose presidente della squadra di calcio dell'Olimpique Marsiglia, deputato e ministro in Francia. La notizia della morte di Tapie è stata confermata dal gruppo editoriale del quotidiano "La Provence", di cui l'imprenditore era maggior azionista.(Frp)