Covid: nel Lazio 88 per cento ha completato ciclo vaccinale, settimana prossima al via antinfluenzale

- Dopo la circolare ministeriale la Regione Lazio è pronta a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamo Covid già da prossima settimana. Lo afferma sul portale Salute Lazio l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. Sono partite le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio per gli over 80: “Effettuate già 20 mila somministrazioni, il 20 per cento dell’intero Paese. In vaccino anti Covid si può fare presso i centri vaccinali, le farmacie o dal proprio medico di famiglia”, afferma D’Amato. In generale, nel Lazio, sono state superate le 8,3 milioni somministrazioni. “Oltre l’82 per cento della popolazione over 12 e l’88 per cento della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”. Dalla prima settimana di ottobre, inoltre, sarà somministrato il vaccino antinfluenzale dai medici di medina generale. E’ gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le Forze dell'ordine, e i donatori di sangue. (Rer)