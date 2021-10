Migranti: Carfagna, no aiuti e relazioni con chi lucra su disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo 'l’altro volto' dell’immigrazione, il più tragico: la condanna a morte di migliaia di esseri umani finiti nelle mani della tratta con l’illusione di un facile approdo in Occidente. Conosciamo le loro storie dai racconti dei superstiti: le violenze, la prigionia, gli stupri, il sequestro, i riscatti chiesti alle famiglie, e infine imbarchi di massimo rischio dove il naufragio è quasi una certezza". Lo afferma Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, in un messaggio inviato al sindaco di Lampedusa Totò Martello in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. "Il blocco di ogni aiuto ai Paesi che tollerano, e talvolta sostengono, i trafficanti di esseri umani è un dovere morale prima che politico. L’Italia e l’Europa devono tener fermo un doppio principio: salvare chi rischia la vita in mare; bandire da ogni relazione e sostegno chi lucra sulla disperazione e si arricchisce con i cosiddetti 'viaggi della speranza', in realtà incubi di violenza e lutto", conclude Carfagna.(Rin)