Rifiuti: Ama, rimossa spazzatura abbandonata su suolo pubblico a ponte Milvio

- Una squadra operativa ieri ha rimosso i rifiuti abbandonati nell'area di piazzale Ponte Milvio. Lo comunica Ama in una nota. "Purtroppo, su quel sito avvengono ricorrenti conferimenti scorretti da parte di alcune utenze commerciali che non rispettano le modalità del servizio a loro dedicato, che viene svolto tutti i giorni per tutte le frazioni di raccolta differenziata. Ama ha effettuato più volte attività di sensibilizzazione verso i commercianti. Da sopralluogo effettuato questa mattina l'area è in soddisfacenti condizioni di decoro", conclude la nota. (Com)