Roma 2021: in provincia affluenza al 15 per cento alle ore 12

- Nel Lazio su 106 Comuni al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali, tra cui Roma, l'affluenza, rilevata dal Viminale alle ore 12, è pari al 15,38 per cento. Un primo dato che si conferma anche per la provincia di Roma, dove alle ore 12 ha votato il 15,2 per cento per le elezioni amministrative: manca ancora però il dato dell'affluenza della città di Roma. Sono chiamati al voto, nelle complessive 3.310 sezioni sparse nelle province della regione, 2 milioni 997 mila 284 aventi diritto. Solo nella Capitale si tratta di oltre due milioni e 300 mila elettori. Poi alle urne in un solo altro capoluogo di Provincia: Latina. Nella provincia di Latina ha votato il 15,99 per cento, anche in questo caso manca il dato della città di Latina. Dei 106 comuni al voto sono 12 ad avere una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, per i quali è previsto un eventuale ballottaggio (fissato per il 17 e 18 ottobre) se nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza dei voti espressi (il 50 per cento dei voti validi più uno). (Rer)