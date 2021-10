Francia: morto l'imprenditore Bernard Tapie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto oggi all'età di 78 anni l'imprenditore Bernard Tapie, ex presidente dell’Olympique Marsiglia. Malato dal 2017, Tapie è stato anche deputato e ministro in Francia. La notizia della morte di Tapie è stata confermata dal gruppo editoriale del quotidiano "La Provence", di cui l'imprenditore era maggior azionista. Il premier francese Jean Castex ha commentato da Avignone la scomparsa di Tapie. "La prima immagine che mi viene in mente - ha detto Castex - è quella del combattente, per le sue idee, le sue convinzioni. E' sempre stato molto impegnato contro l'estrema destra, ma soprattutto per alcune cause, per la sua squadra di calcio, la sua città, anche la sua impresa", ha detto il premier "inchinandosi alla sua memoria". (Frp)