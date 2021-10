© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appello di Papa Francesco affinché torni la pace in Myanmar: "Desidero nuovamente implorare a Dio il dono della pace per l'amata terra del Myanmar - ha detto Francesco - perché le mani di quanti l'abitano non debbano più asciugare le lacrime di dolore e di morte, ma possano stringersi per superare le difficolta e lavorare insieme per l'avvento della pace". (Civ)