Vaticano: Papa ricorda la beatificazione di Maria Antonia Samà e Gaetana Tolomeo

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, ha voluto ricordare la beatificazione di Maria Antonia Samà e Gaetana Tolomeo che si celebra oggi a Catanzaro. "Due donne costrette all'immobilità fisica per tutta la loro esistenza. Sostenute dalla grazia divina, abbracciarono la Croce della loro infermità trasformando il dolore in una lode al Signore - ha sottolineato il Pontefice - il loro letto divenne punto di riferimento spirituale e luogo di preghiera e di crescita cristiana per tanta gente che vi trovava conforto e speranza". (Civ)