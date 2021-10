Fd'I: Meloni, a "Piazza pulita" solo dopo consegna di girato inchiesta Fanpage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il conduttore di "Piazza pulita" in onda su La7, Corrado Formigli, che ha invitato la leader Fd'I il prossimo giovedì in trasmissione dove si tornerà a parlare dell'inchiesta di Fanpage "Lobby nera". "Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?", obietta Meloni. (Rin)