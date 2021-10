Libia: Parlamento arabo, ritardo nelle elezioni pericolo la stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimandare le elezioni libiche previste il 24 dicembre potrebbe mettere in pericolo la stabilità regionale e aprire la strada a una nuova fase di violenza e conflitto. Lo riferisce il Parlamento arabo in una dichiarazione per sollecitare tutte le forze e le istituzioni libiche a compiere “seri passi in avanti per completare le elezioni in tempo e voltare pagina sul passato e sulle differenze”. La nota ha esortato le parti libiche a riunirsi sotto un'unica bandiera, "quella della stabilità, della sovranità della Libia e della protezione degli interessi del popolo libico". Il Parlamento arabo ha sottolineato che queste elezioni, la cui data è stata fissata dal Foro di dialogo politico (Lpdf) nel novembre dello scorso anno, sono necessarie per riunire nuovamente la Libia. Il Parlamento arabo ha invitato la comunità internazionale e la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a fornire il sostegno necessario per organizzare le elezioni a cui aspira tutto il popolo libico. (Lit)