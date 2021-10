Milano 2021: Bernardo, parole d'ordine libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo, ha votato poco dopo le 12 alla scuola media Angelo Mauri, insieme alla moglie Francesca. "Non ho seguito il consiglio del candidato sindaco uscente" ha detto in merito al voto disgiunto, scherzando con i giornalisti fuori dal seggio. "Tutti i cittadini oggi dovrebbero essere qui e in tutti i seggi elettorali come massima espressione della nostra democrazia. Tutti vadano a votare. È non solo l'augurio, ma la richiesta di tutti noi, non solo dei candidati ma della città di Milano perché possa cambiare". Le parole d'ordine sono "libertà e democrazia", ha sottolineato. Alla fine di una campagna elettorale durante la quale Bernardo ha avuto "grandi soddisfazioni", "perché ho incontrato tante persone e devo dire che meritavano di essere ascoltate: abbiamo fatto e non abbiamo parlato di ideologie ma di programmi, di persone al centro, di inclusione e soprattutto abbiamo fatto proposte che si tradurranno in impegni, non promesse". Bernardo ora trascorrerà del tempo con la famiglia: "Ieri sono andato al cinema a vedere l'ultimo film di James Bond. Sarà una giornata tranquilla di famiglia, tutti insieme che tutte le famiglie milanesi". (Rem)