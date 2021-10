Libia: il parlamento di Tobruk discute domani le leggi sulle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell’est della Libia, terrà domani una sessione incentrata sulla bozza di legge elettorale parlamentare per le consultazioni del 24 dicembre. Il portavoce del parlamento, Abdullah Blehaq, ha riferito che la seduta si terrà “nei tempi previsti” e sarà dedicata alla proposta di legge per l'elezione della Camera dei rappresentanti ed altri punti all’ordine del giorno non meglio precisati. La sessione era prevista il 27 settembre, ma è stata rinviata per consentire al comitato parlamentare di completare la proposta di legge da sottoporre all’attenzione dell’aula. Lo scorso settembre, la Camera dei rappresentanti ha deciso di formare una commissione di 13 membri per preparare la proposta di legge elettorale. Nel frattempo, un comitato parallelo ha incontrato in Marocco i rappresentanti dell'Alto Consiglio di Stato libico (il “Senato” con sede a Tripoli) per discutere le leggi delle elezioni parlamentari e presidenziali, su richiesta della missione delle Nazioni Unite (Unsmil) e dell'ambasciata degli Stati Uniti. Nonostante un clima positivo, le delegazioni non sono riuscite a raggiungere una formula di consenso per le elezioni previste per il prossimo dicembre. Intanto, il Parlamento arabo ha avvertito che un rinvio del calendario elettorale potrebbe mettere in pericolo la stabilità della regione e aprire la strada a una nuova fase di violenza e conflitto. Il Governo libico di unità nazionale (Gun), da parte sua, intende organizzare e ospitare una grande conferenza internazionale nella prima metà di ottobre, durante la quale verrà presentata un'iniziativa prettamente libica per raggiungere la stabilità nel Paese, secondo quanto affermato dalla ministra degli Esteri, Najla el Manqoush. (Lit)