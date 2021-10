Bosnia-Italia: ambasciatore Di Ruzza commemora pacifista italiano Moreno Locatelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Sarajevo ha commemorato Gabriele Moreno Locatelli, il religioso e pacifista italiano ucciso a Sarajevo il 3 ottobre 1993 durante la guerra in Bosnia-Erzegovina mentre era intento a manifestare insieme ai volontari dell'associazione "Beati i Costruttori di Pace" a favore della cessazione delle ostilità. Lo riferisce un comunicato stampa. Quando venne colpito dal fuoco di un cecchino, Locatelli – che aveva già partecipato a due marce per la pace nel dicembre 1992 e nell'agosto 1993 promosse dall'Associazione – stava attraversando il ponte Vrbanja sul torrente Miljacka, per un'azione dimostrativa a carattere simbolico allo scopo di rivolgere un appello di pace a tutte le parti in conflitto. L'iniziativa di Locatelli e degli altri volontari contemplava anche la deposizione di una corona di fiori sul luogo ove erano cadute le prime due vittime civili della guerra, Suada Diliberović e Olga Sučić, assassinate nell'aprile 1992 sul medesimo ponte durante una manifestazione per la pace. (segue) (Com)