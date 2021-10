Bosnia-Italia: ambasciatore Di Ruzza commemora pacifista italiano Moreno Locatelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quale prima vittima civile italiana del conflitto in Bosnia Erzegovina, Moreno Locatelli – ha sottolineato l'ambasciatore Di Ruzza nel corso della sobria e commossa cerimonia organizzata in suo onore - costituisce lucido esempio di impegno incondizionato al servizio del prossimo contro il cieco odio che ha insanguinato l'ex Jugoslavia. Il suo sacrificio – ha proseguito Di Ruzza – deve essere fonte di ispirazione per tutti coloro che si adoperano per promuovere i processi di riconciliazione in Bosnia-Erzegovina, affinché il Paese, anche a sostegno delle sue prospettive di integrazione europea, possa evolvere in una moderna società multietnica e pluriculturale. Nel corso della celebrazione - svoltasi alla presenza di una rappresentanza di cittadini ed esponenti della comunità italiana di Sarajevo, tra i quali anche alcuni militari della missione Eufor - l'ambasciatore Di Ruzza ha posto una corona di fiori innanzi alla targa commemorativa di Locatelli sul ponte Vrbanja, ribadendo l'importanza di mantenerne vivi la passione e l'impegno civile. (Com)