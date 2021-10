Ecuador: nuovi disordini in un carcere di Guayaquil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell’Ecuador è intervenuta ieri in un carcere di Guayaquil a seguito di alcuni disordini registrati nella struttura Guyas n.4, non lontana dal carcere in cui la scorsa settimana si sono verificati gli scontri tra bande che hanno portato alla morte di 118 detenuti. All’operazione, riferisce un comunicato del Servizio nazionale per i detenuti dell’Ecuador (Snai), hanno partecipato anche le forze armate. Il governo del’Ecuador sta preparando un indulto per circa duemila detenuti nel tentativo di ridurre il livello di affollamento e violenza nelle carceri. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio” il piano riguarda donne e detenuti della terza età con malattie terminali o altro tipo di infermità. Al momento tuttavia non è ancora noto quando il provvedimento sarà effettivo. Il governo sta preparando anche il rimpatrio di almeno 82 detenuti stranieri e un investimento di 8 milioni di dollari per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. (Brb)