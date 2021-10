Spagna: Vox chiede a governo di celebrare battaglia di Lepanto, vittoria cristiana sull'islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha chiesto al governo di realizzare una serie di iniziative per ricordare il 450mo anniversario della battaglia di Lepanto ritenuta una "pietra miliare" fondamentale come "vittoria cristiana sull'Islam" e per il suo importante contributo "alla grandezza della Spagna e alla sopravvivenza dell'Occidente". La proposta è stata presentata al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento di Madrid). Vox ha affermato che questa vittoria avvenuta il 7 ottobre 1571 nel corso della guerra di Cipro, tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane (federate sotto le insegne pontificie) della Lega Santa, non è sufficientemente riconosciuta né in Spagna né in Europa. Pertanto, per il partito guidato da Santiago Abascal, è "assolutamente necessario" che le istituzioni "incoraggino, diffondano, promuovano ed esaltino figure ed eventi importanti della storia del Paese" in quanto "un popolo che non conosce la sua storia è condannato a scomparire".(Spm)