Roma 2021: affluenza a 11,83 per cento alle ore 12, in provincia 12,08 per cento

- Per le elezioni amministrative di Roma, l'affluenza rilevata dal Viminale alle ore 12 è pari all'11,83 per cento. Il dato è arrivato dopo oltre un'ora rispetto alle altre rilevazioni. L'affluenza nella precedente tornata elettorale del 2016 alla stessa ora era stata del 14,12 per cento, ma in quell'occasione si votava in un'unica giornata. Solo nella Capitale sono chiamati al voto oltre 2 milioni e 300 mila elettori. Un primo dato definitivo anche per la provincia di Roma, dove alle ore 12 ha votato il 12,08 per cento degli aventi diritto per le elezioni amministrative. (Rer)