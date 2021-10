Suppletive Roma: alle 12 affluenza al 10,37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle 12 di oggi è pari 10,37 per cento (21.077 votanti su 203.275 elettori) al collegio uninominale Lazio 1 - 11 (Roma - quartiere Primavalle). La contesa per esprimere un nuovo membro della Camera dei deputati è a sei: Andrea Casu (Partito democratico), Pasquale Calzetta (Lega Salvini Premier - Fratelli d'Italia - Forza Italia - Unione di Centro - Noi con l'Italia), Giampaolo Bocci (Per l'Italia con Paragone Italexit), Luca Palamara (Palamara), Danilo Ballanti (Partito comunista), Giovanni Antonio Cocco (Partito liberale europeo - Sgarbi Rinascimento Italia).(Rin)