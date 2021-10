© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 13, un aereo ultraleggero è precipitato in via San Marignano, nei pressi della stazione metropolitana di San Donato. Sul posto, oltre al personale del 118 intervenuto in codice rosso con un elicottero e diverse ambulanze per alcune persone coinvolte, sono presenti gli agenti della polizia di Stato. (Rem)