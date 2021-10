Suppletive Toscana: alle 12 affluenza al 7,19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle 12 di oggi è pari 7,19 per cento (14.377 votanti su 200.038 elettori) al collegio uninominale Toscana 12 (Siena). La contesa per esprimere un nuovo membro della Camera dei deputati è a sette: Enrico Letta (Con Enrico Letta), Tommaso Marrocchesi Marzi (Lega Salvini Premier - Fratelli d'Italia - Forza Italia - Unione di Centro - Noi con l'Italia), Mauro Aurigi (Per l'Italia con Paragone Italexit), Tommaso Agostini (3V Verità Libertà), Marco Rizzo (Partito comunista), Elena Golini (Potere al popolo), Angelina Rappuoli (Movimento sociale italiano).(Rin)