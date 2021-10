Roma: rave abusivo a Spinaceto, forze dell'ordine interrompono festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermato rave abusivo a Roma. Dalle prime ore della mattina il tempestivo intervento di carabinieri e polizia ha consentito di porre fine ad un rave abusivo in un campo in via Giuseppe Lopez, zona Spinaceto. Intervenute, le forze dell'ordine hanno immediatamente fatto cessare il tutto, bloccando la musica e facendo uscire tutti i partecipanti, previa loro identificazione. I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all'ausilio della polizia stradale. Sul posto presenti Digos, polizia scientifica e i carabinieri del nucleo informativo del Gruppo di Ostia per gli aspetti di competenza. Identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Tutta l'area è stata ripulita e messa in sicurezza. (Rer)