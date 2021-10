Kosovo: opposizione critica governo Kurti per accordo targhe con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pristina, con l'accordo sulle targhe automobilistiche raggiunto con Belgrado, ha fatto un passo avanti e due passi indietro. E' l'accusa del partito di opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk), che ha criticato ieri sera l'intesa raggiunta a Bruxelles con la mediazione dell'Unione europea, sulla stessa linea degli altri partiti che si oppongono all'esecutivo del premier Albin Kurti. Secondo l'Ldk, è positivo che i simboli dello Stato serbo sulle targhe verranno coperti all'ingresso di tutte le auto in Kosovo, ma è negativo che la polizia speciale kosovara viene trattata come i manifestanti serbi che hanno creato dei blocchi stradali. Anche il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha evidenziato che "il ritiro della polizia speciale kosovara e il ritorno della Kfor - nel prendere i compiti relativi all'ordine pubblico ed al controllo dei confini - è un passo indietro per le nostre istituzioni statali indipendenti e mina il ruolo costituzionale della polizia kosovara". Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha infine criticato l'accordo sostenendo che il governo di Pristina non dovrebbe accettare un trattamento per il nord del Kosovo diverso dal resto del Paese. "Siamo anche arrabbiati per aver messo sullo stesso piano la polizia speciale del Kosovo con i gruppi criminali che hanno bloccato le strade nel nord", ha aggiunto l'ex premier Haradinaj. (segue) (Alt)