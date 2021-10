Serbia-Kosovo: direttore ufficio serbo Petkovic, buono l'accordo trovato sulle targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, si è detto "soddisfatto" dell'accordo raggiunto con la mediazione di Bruxelles sulle targhe automobilistiche. In un intervento per l'emittente "Rts", Petkovic ha osservato che il punto più importante è la partenza di Rosu, le unità speciali armate della polizia kosovara, dal nord del Kosovo, e contestualmente la presenza della Kfor, la missione della Nato in Kosovo. Un altro punto fondamentale, secondo Petkovic, è che "la nostra popolazione (serba che abita nel nord del Kosovo) non vedrà più la rimozione delle proprie targhe automobilistiche". Il direttore dell'Ufficio del governo serbo ha poi sottolineato che l'accordo concordato è migliore di quello del 2011, a cui ha fatto riferimento Pristina per varare le nuove regole sulle targhe. "(il premier kosovaro Albin) Kurti fa riferimento all'accordo del 2011, ma quell'accordo ora non esiste più", ha detto Petkovic. (segue) (Seb)