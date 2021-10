Speciale energia: Kosovo, governo abbandona progetto Usa per gasdotto con Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non proseguirà con il progetto per la costruzione del gasdotto con la Macedonia del Nord finanziato dalla società statunitense Millennium challenge corporation (Mcc). Lo ha detto il ministro dell'Economia kosovaro, Artane Rizvanolli, secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha". Il ministro ha spiegato che le autorità di Pristina avrebbero avuto bisogno di maggiori informazioni per essere sicure che quell'infrastruttura del gas è la migliore opzione per la trasmissione di energia nel Paese mentre Mcc ha dei tempi stringenti per la firma dell'accordo. Rizvanolli ha indicato inoltre che il Kosovo intende investire molto sulla decarbonizzazione del settore energetico ed allo scopo di creare le condizioni migliori per lo sviluppo del settore privato. La relatrice per il Kosovo al Parlamento europeo, l'eurodeputata Viola von Cramon, ha commentato la notizia ringraziando il governo di Pristina per "la decisione chiaramente amichevole dal punto di vista ambientale, che è migliore per il nostro clima, per i nostri cittadini ed in linea con il green deal europeo". Dall'opposizione, la Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha invece accusato il governo di aver respinto un "progetto geostrategico" sostenuto dagli Usa. (Alt)