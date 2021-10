© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, ha votato presso il seggio di via Giovanni De Calvi a Monteverde. "Non so cosa fanno gli altri, ma io non commento neanche l'incendio di ieri: il silenzio è il silenzio. Dico solo che è importante che tutti vadano a votare a prescindere da chi si voti", ha detto Michetti. (Rer)