Libia: ministro Esteri Le Drian, no a ritardi nel calendario elettorale

- La Francia ritiene che sia “obbligatorio” rispettare il calendario elettorale per consentire ai libici di votare nelle consultazioni presidenziali e parlamentari previste il 24 dicembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Le Drian in un'intervista all’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. Il capo della diplomazia di Parigi ha ricordato che “il 12 novembre si terrà a Parigi una conferenza sulla Libia, spiegando che la data del 24 dicembre per le elezioni “è stata fissata dalla road map del Forum di dialogo politico libico e sostenuta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Il ministro francese ha detto che “l'adozione da parte del Parlamento libico di una legge che regola le elezioni presidenziali in Libia costituisce un importante passo avanti”, incoraggiando “l'adozione di tutta la legislazione necessaria per condurre elezioni legislative e presidenziali”. Le Drian ha spiegato come sia fondamentale “avanzare costantemente verso queste elezioni, che i libici stanno aspettando per riconquistare la loro sovranità e decidere il loro futuro”. L’esponente del governo di Parigi ha poi concluso: “Siamo determinati i con i nostri partner europei e internazionali a porre fine alle interferenze straniere in Libia attraverso la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, che prevede il ritiro delle forze straniere e dei mercenari stranieri”. (Lit)