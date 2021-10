Ucraina-Russia: presidente Zelensky, pronto per incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad incontrare l'omologo russo Vladimir Putin in quanto "sarebbe la cosa giusta da fare". Parlando oggi in conferenza stampa, Zelensky ha detto che un incontro con Putin potrebbe rappresentare l'occasione per una "conversazione faccia a faccia molto approfondita". Secondo il presidente ucraino, lo staff di Putin non vorrebbe un incontro faccia faccia per il timore che questo possa produrre "risultati inaspettati". Zelensky ha poi parlato di una possibile riunione tra i leader del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Germania e Francia), sostenendo di essere aperte alla prospettiva "in linea di principio". "Penso che ogni incontro a questo livello aiuterebbe l'Ucraina a rispondere alla tragedia del Donbass ed alla questione della Crimea", ha affermato il capo dello Stato. Commentando la possibilità di ricandidarsi alle elezioni presidenziali ucraine del 2024, infine, Zelensky ha detto di non aver ancora preso una decisione. (Res)