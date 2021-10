Iran: Le Drian, la porta al negoziato con l'Iran non resterà aperta per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La porta ai negoziati con Teheran sul programma nucleare iraniano non resterà aperta per sempre. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in un’intervista all’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. Mentre continua lo stallo sul dossier nucleare iraniano, tra i ripetuti appelli europei per la ripresa dei negoziati di Vienna, da mesi in fase di stallo, Le Drian ha detto che le misure adottate dalle autorità della Repubblica islamica complicano il ritorno al tavolo delle trattative. Secondo il ministro francese, inoltre, i negoziati regionali con Teheran dovrebbero includere le sue attività missilistiche, circostanza fin qui sempre respinta dall’Iran. Il 30 settembre, la Francia ha pubblicamente chiesto alla Cina di sollecitare l'Iran a tornare quanto prima ai colloqui di Vienna volti a rilanciare l'accordo nucleare. "Contiamo sulla Cina per utilizzare gli argomenti più persuasivi nel suo dialogo privato con Teheran", ha dichiarato la portavoce del ministro degli Esteri francese, Anne-Claire Logander, in una videoconferenza. I negoziati sul nucleare, iniziati a Vienna il 6 aprile, sono durati diversi mesi nell'arco di sei round, prima di essere sospesi lo scorso giugno, in vista delle elezioni presidenziali in Iran, e tuttora sono sospesi. (Res)