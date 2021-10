Roma 2021: Calenda ha votato, "oggi decompressione in famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, ha votato questa mattina nel seggio di via del Lavatore. Accompagnato dalla moglie Violante, Calenda ha augurato buon lavoro al presidente del seggio e agli scrutatori è si è fermato a scambiare qualche battuta con i giornalisti e i fotografi prima e dopo lo scatto di rito al seggio. "Non posso parlare di nulla ma sono sereno. Oggi - ha scherzato - decompressione in famiglia".(Rer)