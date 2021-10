Vaticano: Papa, chi cerca Dio lo trova nei piccoli, nei bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus di oggi in piazza San Pietro, Papa Francesco ha detto: "Chi cerca Dio lo trova lì, nei piccoli, nei bisognosi: non solo di beni, ma di cura e di conforto, come i malati, gli umiliati, i prigionieri, gli immigrati, i carcerati. Lì c'è Lui". Il Pontefice ha spiegato che ognuno di noi deve riconoscersi piccolo, perché ognuno di noi non basta a se stesso: "Nella prosperità, nel benessere, abbiamo l'illusione di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, di non aver bisogno di Dio - ha osservato Bergoglio - è un inganno, perché ognuno di noi è un essere bisognoso, un piccolo". Il Santo Padre ha poi spiegato: "Nella vita riconoscersi piccoli è il punto di partenza per diventare grandi. Se ci pensiamo, cresciamo non tanto in base ai successi e alle cose che abbiamo, ma soprattutto nei momenti di lotta e di fragilità - ha detto Francesco - lì, nel bisogno, maturiamo; lì apriamo il cuore a Dio, agli altri, al senso della vita. Quando ci sentiamo piccoli di fronte a un problema, a una croce, a una malattia, quando proviamo fatica e solitudine, non scoraggiamoci. Sta cadendo la maschera della superficialità e sta riemergendo la nostra radicale fragilità: è la nostra base comune, il nostro tesoro, perché con Dio le fragilità non sono ostacoli, ma opportunità", ha sottolineato Bergoglio. (Civ)