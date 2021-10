Tunisia: deputato e presentatore tv arrestati dopo aver definito “traditore” il presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Tunisia ha arrestato oggi un membro del parlamento, Aloui Abdellatif, esponente del partito islamista radicale Al Karama, e un presentatore televisivo, Ameur Ayed, considerati tra i più feroci critici del presidente Kais Saied. Lo ha riferito l’avvocato Samir Ben Omar secondo quanto riferisce l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. La magistratura militare ha ordinato gli arresti con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello Stato e insulti all'esercito” dopo la messa in onda di un programma dell’emittente televisiva “Zaytouna”. Durante la trasmissione, i due accusati hanno fortemente criticato Saied, chiamandolo un “traditore”. Dopo aver sospeso il parlamento, revocato l'immunità dei deputati e assunto l'autorità esecutiva il 25 luglio scorso, Saied ha compiuto un ulteriore passo il 22 settembre spiegando che avrebbe ignorato la maggior parte della Costituzione e avrebbe governato per decreto per un periodo di "misure eccezionali" senza scadenza. L’intervento del capo dello Stato stato accolto con favore da molti tunisini, dopo anni di stagnazione economica e paralisi politica, ma ha messo in dubbio le conquiste democratiche della Tunisia dalla rivoluzione del 2011. Saied ha assicurato che non diventerà un dittatore e ha promesso di difendere diritti e libertà. Circa 70 membri del parlamento di 217 seggi, intanto, intende ripristinare i lavori dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) nonostante il divieto del presidente. Oggi a Tunisi è prevista una "doppia" manifestazione: come avvenuto anche nelle ultime settimane, da una parte vi sono i sostenitori del capo dello Stato; dall'altra i dimostranti che chiedono la fine delle misure eccezionali disposte da Saied; in mezzo, la polizia in assetto anti-sommossa per evitare scontri tra le due fazioni. (Tut)