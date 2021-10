Usa-Sudan: inviato Feltman incontra premier Hamdok, ribadito sostegno a processo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale Usa per il Corno d’Africa, Jeffrey Feltman, ha concluso una visita in Sudan, dove ha ribadito il sostegno statunitense alla transizione politica in corso. L’inviato, riferisce una nota del dipartimento di Stato, ha incontrato il primo ministro, Abdalla Hamdok. Feltman ha dichiarato che il sostengo di Washington dipenderà dall'adesione del Sudan all'ordine di transizione concordato. Deviazioni da questo percorso e il mancato rispetto dei parametri chiave, ha sottolineato l'inviato statunitense, metteranno a rischio le relazioni bilaterali del Sudan con gli Stati Uniti, inclusa l'assistenza Usa, nonché la prospettiva di una cooperazione in materia di sicurezza per modernizzare le forze armate sudanesi e il sostegno Usa nelle istituzioni finanziarie internazionali e per la cancellazione del debito. (Com)