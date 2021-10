Expo Dubai: al Padiglione Italia va in scena Venezia candidata a capitale globale della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Focus su Venezia nel primo dei grandi eventi del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, la prima Esposizione Universale nel mondo arabo, con la città lagunare e patrimonio dell'umanità che si candida a capitale globale della sostenibilità. La prima delle settimane tematiche di Expo Dubai incentrata su Cambiamento climatico e Biodiversità si declina presso il Padiglione Italia con una serie di iniziative dedicate alla fragilità della bellezza che caratterizza Venezia, al tempo stesso laboratorio locale e modello internazionale per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. L'analisi dei processi innovativi di transizione ambientale, innovazione culturale e sociale - tutte best practice che Venezia presenta sulla piattaforma globale di Expo - è il focus di due forum riguardanti la città lagunare che lancerà la sua candidatura a capitale mondiale della sostenibilità. (segue) (Com)