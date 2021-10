Expo Dubai: al Padiglione Italia va in scena Venezia candidata a capitale globale della sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto operativo è la risposta ecologica all'ambientalismo del no a tutto - spiega Luigi Brugnaro riferendosi alla candidatura sostenuta da Comune, Citta Metropolitana, Regione Veneto e Governo nazionale - Venezia, proprio nell'anno in cui celebra i 1600 anni dalla sua Fondazione, guarda al futuro e dimostra di essere luogo di innovazione e d'avanguardia culturale e tecnologica. Idrogeno, chiusura del ciclo dei rifiuti, recupero oli fritti e plastiche per non inquinare i mari, mobilità sostenibile sono le azioni concrete già messe in atto e che si svilupperanno ancora di più nei prossimi anni. Lo facciamo perché vogliamo dare una risposta a quei ragazzi che ci chiedono di fare qualcosa di concreto per la salvaguardia dell'ambiente e del loro futuro. Lavoriamo uniti, facciamo squadra e lasciamo un segno tangibile del nostro impegno. Facciamolo assieme con lungimiranza e con spirito libero". (segue) (Com)