Expo Dubai: al Padiglione Italia va in scena Venezia candidata a capitale globale della sostenibilità (3)

- A Dubai per parlare del futuro di Venezia, oltre al sindaco Brugnaro e al commissario per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Paolo Glisenti, anche la Rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello, la Commissaria Straordinaria del Governo per il Mo.S.E. ("Modulo Sperimentale Elettromeccanico") Elisabetta Spitz e numerosi esponenti delle aziende coinvolte nei grandi processi di transizione ambientale e energetica: tra queste Snam con l'amministratore delegato Marco Alverà ed Eni con la responsabile R&D Business Partner Energy Evolution Francesca Ferrazza. Nel panel anche Carlo Bagnoli, Professore di Strategy Innovation presso Ca'Foscari, oltre che fondatore e Direttore Scientifico di VeniSIA. "Il 3 ottobre del 2020 le paratoie del Mo.S.E. si sono innalzate per la prima volta difendendo la laguna dall'alta marea. A un anno esatto da quella giornata storica per Venezia, sono felice di celebrare l'eccellenza ingegneristica dell'infrastruttura in un palcoscenico come quello di EXPO Dubai", dichiara il Commissario Spitz che rispetto allo stato di avanzamento dei lavori rassicura: "Le barriere del Mo.S.E. sono in grado di salvaguardare la laguna fin dalla prima acqua alta, in attesa della completa finalizzazione dell'opera". (segue) (Com)