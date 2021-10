Vaticano: Papa all'Angelus, prego per vittime carcere di Guayaquil in Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha ricordato quanti sono morti nel carcere di Guayaquil in Ecuador: "Una terribile esplosione di violenza tra i detenuti appartenenti a bande rivali ha provocato più di 100 morti e numerosi feriti. Prego per loro e le loro famiglie - ha detto Francesco -. Dio ci aiuti a sanare le piaghe del crimine che schiavizza i più poveri e aiuti quanti lavorano ogni giorno per rendere più umana la vita nelle carceri". (Civ)