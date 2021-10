Brexit: Coldiretti, Esercito salva 3,6 miliardi di made in Italy a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo dell’esercito e la concessione di nuovi visti per gli autotrasportatori stranieri, per garantire le forniture di cibo e benzina, salva anche 3,6 miliardi di export annuale di agroalimentare made in Italy in Gran Bretagna che nel 2021 a causa delle difficoltà generate dalla Brexit per la prima volta da almeno un decennio risultano in calo (-2 per cento). E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento alle difficoltà di approvvigionamento Oltremanica per benzina e cibo con le crescenti preoccupazioni per le tavole di Natale e Capodanno. La Gran Bretagna - sottolinea la Coldiretti in una nota - si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Dopo il vino, con il prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono i derivati del pomodoro, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi, salumi e dell’olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Nel primo semestre del 2021 le esportazioni agroalimentari made in Italy in Gran Bretagna sono calate in netta controtendenza all’aumento del 12 per cento che si è registrato in valore sul mercato mondiale secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat. (segue) (Com)